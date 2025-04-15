Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на улице Волочаевской.
Сегодня днем на улице Волочаевской произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Омичку сбил водитель грузовика. Женщина осталась жива, сообщает с места событий портал «СуперОмск».
Обстоятельства произошедшего остаются неясными, официальной информации от экстренных служб пока не поступило. Подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил пешехода, находившегося на проезжей части.
·Происшествия

Инцидент произошел на улице Волочаевской.
Сегодня днем на улице Волочаевской произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Омичку сбил водитель грузовика. Женщина осталась жива, сообщает с места событий портал «СуперОмск».
Обстоятельства произошедшего остаются неясными, официальной информации от экстренных служб пока не поступило. Подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил пешехода, находившегося на проезжей части.