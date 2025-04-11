Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. 

Вчера, 10 апреля, в районе полуночи в районе 294 километра трассы Омск – Тара произошло смертельное ДТП. Как сообщили в полиции, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» сбил пешехода, находившегося на проезжей части. 

48-летний пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. 

Ранее сообщалось, что в Омске насчитали 70 мест концентрации ДТП. 

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·Происшествия

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. 

Вчера, 10 апреля, в районе полуночи в районе 294 километра трассы Омск – Тара произошло смертельное ДТП. Как сообщили в полиции, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» сбил пешехода, находившегося на проезжей части. 

48-летний пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. 

Ранее сообщалось, что в Омске насчитали 70 мест концентрации ДТП. 

1025