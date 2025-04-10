Чиновники рассчитывали снизить их количество вдвое, но ничего не вышло.

В Омске, несмотря на предпринимаемые властями усилия, сохраняется большое количество аварийно-опасных участков дорог. Этот вопрос подробно разбирался на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.

Как сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску Сергей Лебедев, врамках стратегии развития Омска до 2030 года предусмотрена задача сокращения количества мест концентрации ДТП. Согласно плану, к 2024 году количество таких мест должно было сократиться вдвое по сравнению с 2017 годом, однако поставленная цель достигнута не была.

– В результате проведенного анализа аварийности на территорию города Омска установлено, что за 12 месяцев 2024 года образовалось 70 аварийно-опасных участках. По итогам 2023 года их было 72. Из них 29 участков являются местами концентрации ДТП по итогам прошлых лет, это с 2018 по 2022 год. 23 являются вновь образованными и 18 переходящими с 2023 года, – отметил Лебедев.

Анализ показал, что на 18 участках, где проводились профилактические мероприятия в 2024 году, проблемы сохраняются. В связи с этим администрация города планирует внедрение ряда дополнительных мер для улучшения ситуации. В частности, рассматривается возможность установки автономных осветительных систем на пешеходных переходах и в местах остановки общественного транспорта, а также внедрение инновационных технологий, таких как информационные щиты с датчиками движения и дублирование сигналов светофоров подсветкой тротуаров.

Кроме того, планируется активизировать пропаганду безопасного поведения на дорогах через СМИ и социальную рекламу, а также ускорить реализацию профилактических мероприятий, исключив задержки на конец года.