Аккуратные бугорки придорожной пыли складированы вдоль бордюров. Убирать их никто не торопится.

Подрядная организация, отвечающая за содержание метромоста в Омске, весьма креативно подошла к его уборке после зимы. Рабочие очистили прибордюрное пространство от скопившейся песко-соляной смеси, земли и пыли, однако убирать «кучки» не стали. Уже две недели съезды с моста «украшают» сотни аккуратных бугорков.

Как отмечают автомобилисты, «кучки» сужают и без того неширокие съезды с метромоста. Водители также опасаются пыльных бурь после высыхания этой массы.

– Вместо того чтобы делать эти аккуратные бугорки, лучше бы их просто вывезли. Скоро начнутся ветра, и эта пыль опять разлетится по округе, – говорит жительница Левобережья Тамара, каждый день ездящая по метромосту.

В 2025 году на обслуживание метромоста в Омске потратят около 50 млн рублей. За эти деньги подрядная организация должна чистить обочины и подмостовую зону от мусора, прочищать систему водоотвода, проводить ямочный ремонт транспортной развязки, а также левобережного и правобережного подходов, устранять деформации и повреждения на метромосту и эстакаде, менять дорожные знаки и т. д.

Своевременная уборка придорожной пыли входит в число вышеуказанных работ, но почему вместо ее проведения дорожники наделали «кучек» на съездах с моста, непонятно.