Сотрудники ДПС оштрафовали более 200 водителей.

Госавтоинспекция провела на дорогах Омска проверку машин на использование тонированной пленки на стеклах. Всего в ходе проверки автоинспекторы зафиксировали 211 нарушений, выразившихся в чрезмерной тонировке передних боковых и лобовых стекол автомобилей.

Всем владельцам таких машин были выписаны административные протоколы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Данная норма предусматривает наказание за управление транспортом с установленными стеклами, степень прозрачности которых не соответствует техническому регламенту безопасности транспортных средств, в размере 500 рублей.

Сообщается, что большинство автовладельцев устранило нарушения прямо на месте, удалив пленку самостоятельно или воспользовавшись услугами специализированных сервисов. Однако были случаи, когда водители продолжали ездить с запрещенной тонировкой вопреки предыдущим предупреждениям.

Например, остановленный на проспекте Мира автомобиль марки «Тойота», владельцем которого является 41-летний мужчина, имел стекло, пропускающее всего 18,7 % солнечного света при норме не ниже 70 %. Еще один показательный случай произошел с 24-летней девушкой, управлявшей автомобилем «Мазда»: уровень светопропускания на ее автомобиле составлял лишь 6,2 %, что совершенно недопустимо для безопасного вождения.

Оказалось, что эта девушка уже привлекалась к ответственности за подобное нарушение 25 марта, но проигнорировала предписанное устранение недостатка. Теперь в отношении нее возбуждено новое дело по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), предусматривающей штраф от 500 до 1000 рублей, арест до 15 суток или обязательные работы длительностью до 120 часов.