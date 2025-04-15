Она показывает разрешенные зоны парковки и скоростные ограничения.
В Омске запущена специальная цифровая карта, облегчающая поиск стоянок для электросамокатов. Данная инициатива реализована совместно администрацией города и операторами аренды самокатов.
Как сообщили в департаменте городской экономической политики мэрии, соглашение уже подписано с сервисом «Вуш», а договоренности с платформой «МТС Юрент» находятся на завершающем этапе согласования.
Пользователи электронной карты смогут легко ориентироваться в зонах, отведенных для размещения самокатов. Приложения арендодателей предоставляют информацию о запретных территориях и скоростных ограничениях для электротранспорта. Через приложение также доступна функция подачи жалоб на неисправности самокатов.
Ранее сообщалось, что пожаловаться на нарушителей можно в чат-боте в Тelegram. Пользователи могут оставлять здесь обращения касательно нарушений правил эксплуатации электросамокатов, а жалобы будут передаваться операторам напрямую.