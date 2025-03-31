В этом сезоне введены некоторые ограничения для самокатчиков.

28 марта в Омске стартовал сезон проката электросамокатов. Пока в городе работает единственный кикшеринговый сервис – компании «ВУШ», которой принадлежит более 2 тыс. самокатов.

В этом сезоне введены некоторые ограничения для самокатчиков. Так, запрещены парковки самокатов на детских и спортивных площадках и во дворах жилых домов, а также у памятников. Существует ограничение скорости, нарушением правил считается езда вдвоем, движение на красный свет или в состоянии опьянения. Штрафы для самокатчиков составляют от 500 до 1 000 рублей.

Пожаловаться на нарушителей можно в чат-боте в Тelegram. С его помощью также можно сообщить о мешающей парковке. Жалобу отправляют тому, кто сдает самокаты в аренду. Наказать могут рублем или же блокировкой аккаунта без возможности арендовать самокаты в дальнейшем.