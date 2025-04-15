Проезд по центральным улицам будет запрещен в связи с проведением акции «Бессмертный полк».

В День Победы, 9 Мая, в Омске запланировано перекрытие движения по центральным улицам города. Это связано с проведением акции «Бессмертный полк», которая впервые за 3 года будет проходить в очном формате.

Как сообщил директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец, автомобильное движение будет ограничено на Соборной площади, площади Победы и улице Ленина. Соответствующее постановление уже готовится.

– Ограничения коснутся Соборной площади, улицы Ленина, площади Победы. Если «Бессмертный полк» будет так же проходить, как и в предыдущие разы, по улицам Ленина, по направлению Иртышской набережной, то почти весь маршрут по схеме будет также предусматривать полное закрытие движения транспортных средств, – отметил чиновник.

Также будут перестроены маршруты общественного транспорта, проходящие по этим улицам.

– На перекрытых участках общественный транспорт, так же как и личный, конечно, ходить не будет, поэтому предполагается изменить схемы движения, – добавил Кормилец.

Объездные пути для общественного транспорта будут организованы по улицам Фрунзе и Герцена. Точная схема перекрытия будет опубликована позже, когда выйдет соответствующее постановление.