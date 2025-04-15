Погибшие особи обнаружены в Иртыше, Омке и озере Старица.

Жители Омска начали сообщать в соцсетях о массовой гибели рыбы в реках региона. Люди находят погибшую рыбу в Иртыше, Омке и озере Старица в Саргатском районе.

В группе «Рыбалка в Омске» в соцсети «ВКонтакте» жители региона предлагают разные версии: от отравления до нехватки кислорода.

Как уточнили в отделе госконтроля водных ресурсов Омска NGS55.RU, рыба гибнет из-за нехватки кислорода в воде, что часто происходит зимой, когда реки покрываются льдом. Начальник отдела Сергей Ляшук отметил, что в этом году таких случаев меньше, чем обычно, благодаря ранней весне и притоку воды, богатой кислородом.

– Рыба, погибшая в воде, разлагается, это естественный природный процесс. Потом она становится кормом для зоопланктона. Рыба, которая выжила, нерестится, из икры выклевываются личинки, и они начинают питаться зоопланктоном. Получается круговорот веществ в природе, – рассказал начальник отдела.

Ляшук подчеркнул, что в этом нет ничего страшного. Сотрудники ведомства проверили озеро Старица, и информация о массовой гибели рыбы там не подтвердилась.

Напомним, что ранее, еще в феврале, в некоторых водоемах Омской области сотрудниками Обь-Иртышского УГМС был отмечен низкий уровень кислорода в озерах, что могло привести к гибели рыбы.