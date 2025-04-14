Омск-Информ
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·Происшествия

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Сегодня, 14 апреля, на улице Красный Путь, 57 в центре Омска загорелся легковой автомобиль марки Nissan Sunny, сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск» со ссылкой на местных жителей.

Причины возгорания уточняются компетентными органами. 
Ранее сообщалось, что в Омске горел припаркованный грузовик. 
·Происшествия

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Сегодня, 14 апреля, на улице Красный Путь, 57 в центре Омска загорелся легковой автомобиль марки Nissan Sunny, сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск» со ссылкой на местных жителей.

Причины возгорания уточняются компетентными органами. 
Ранее сообщалось, что в Омске горел припаркованный грузовик. 