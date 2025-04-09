Омск-Информ
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·Происшествия

Горящая машина находилась на улице 6-я Ремесленная.

Во вторник, 8 апреля, около 23 часов омским пожарным поступил вызов о возгорании. На 6-й Ремесленной горел припаркованный грузовик. 

Для его тушения на место выехали два пожарных расчета и 10 сотрудников МЧС. Пожар был оперативно потушен. В ходе его разбора в грузовике было обнаружено тело мужчины. Причина возгорания выясняется. 

·Происшествия

Горящая машина находилась на улице 6-я Ремесленная.

Во вторник, 8 апреля, около 23 часов омским пожарным поступил вызов о возгорании. На 6-й Ремесленной горел припаркованный грузовик. 

Для его тушения на место выехали два пожарных расчета и 10 сотрудников МЧС. Пожар был оперативно потушен. В ходе его разбора в грузовике было обнаружено тело мужчины. Причина возгорания выясняется. 