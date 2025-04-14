Госавтоинспекция подвела итоги рейда «Пассажирский транспорт».

Сотрудники Госавтоинспекции Омской области выявили 100 нарушений в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Пассажирский транспорт». В общей сложности инспекторы проверили двести транспортных средств.

Так, были установлены 13 фактов управления транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация, 27 фактов нарушения правил перевозки людей, 31 нарушение касается правил применения ремней безопасности.

Среди прочих – нарушение правил пользования световыми приборами, нарушение правил пользования тахографом; управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена диагностическая карта.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что с 1 апреля вырос тариф на перевозки по межмуниципальным маршрутам. За каждый километр пути за чертой города Омска нужно будет заплатить 3,04 рубля, тогда как прежде цена за километр составляла 2 рубля.