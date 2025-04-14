Полицейские рассказали о новой схеме мошенничества.

Злоумышленники освоили новую схему похищения персональных данных россиян посредством портала «Госуслуги». Телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников медицинских учреждений, приглашая граждан на прохождение медицинского обследования.

– Неизвестные звонят человеку, говорят, что являются работниками поликлиники, и предлагают пройти диспансеризацию. Для записи они просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут распоряжаться им в своих корыстных целях, – уточнил ТАСС со ссылкой на Управление МВД России по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий.

Получив код, преступники получают полный доступ к учетной записи гражданина и могут распоряжаться ею по своему усмотрению. Затем жертва может столкнуться с новым этапом мошенничества: ей позвонит второй человек, называющий себя сотрудником техподдержки госуслуг, сообщающий о несанкционированном доступе к профилю и предлагающий обратиться в фальшивый контакт-центр «Росфинмониторинга». Фиктивная служба рекомендует пользователям передать реквизиты своих банковских счетов и карты, включая фотографию лицевой стороны, якобы для спасения денег. Далее с карточек незаконно совершается снятие денежных средств.

МВД предупреждает граждан быть бдительными и напоминает о важности установки сложных паролей и подключения двухфакторной авторизации для предотвращения кражи личных данных.