Омск-Информ
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·Общество

Территория очистилась от смертельно опасной инфекции.
На прошлой неделе губернатор Виталий Хоценко подписал указ о снятии карантина, введенного из-за бешенства в Тевризском районе Омской области. Ограничения перестали действовать с 12 апреля.
Напомним, в феврале в одном из подсобных хозяйств в Тевризе выявили больное бешенством животное. Карантин ввели с 17 февраля.
·Общество

Территория очистилась от смертельно опасной инфекции.
На прошлой неделе губернатор Виталий Хоценко подписал указ о снятии карантина, введенного из-за бешенства в Тевризском районе Омской области. Ограничения перестали действовать с 12 апреля.
Напомним, в феврале в одном из подсобных хозяйств в Тевризе выявили больное бешенством животное. Карантин ввели с 17 февраля.