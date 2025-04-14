Больше всех мандатов взяли представители ЕР.

Вчера, 13 апреля, в Омской области проходили выборы депутатов представительных органов муниципальных образований – первые после муниципальной реформы, которая предполагает переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой. Голосовали в Азовском, Большереченском, Большеуковском, Кормиловском, Крутинском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом, Тюкалинском и Шербакульском районах.

В выборах участвовали 694 кандидата, претендовавшие на 234 мандата. По данным омского избирательного комитета, голосование обеспечивали 502 участковые избирательные комиссии. Более 35 % избирателей отдали свои голоса за кандидатов. В голосовании приняли участие почти 76 тысяч человек. Крутинский район – традиционный лидер по явке – свыше 54 % людей пришли голосовать.

По предварительному подсчету голосов, распределены все 234 депутатских мандата, и их распределение выглядит следующим образом:

ЕДИНАЯ РОССИЯ – 194 кандидата;

КПРФ – 7 кандидатов;

ЛДПР – 3 кандидата;

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ – 4 кандидата;

НОВЫЕ ЛЮДИ – 3 кандидата;

самовыдвиженцы – 23 кандидата.

Также в избиркоме отметили, что на избирательных участках не зафиксировано жалоб и нарушений, способных повлиять на итоги голосования.