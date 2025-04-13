Речь идет о парламентариях Советов муниципальных округов первого созыва.

Сегодня, 13 апреля, в Омской области проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований - первые после муниципальной реформы, которая предполагает переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой. Голосовать собираются в Азовском, Большереченском, Большеуковском, Кормиловском, Крутинском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом, Тюкалинском и Шербакульском районах.

Как уточнили в избирательной комиссии Омской области, вакантны 234 мандата. Для участия в кампании выдвинуты 789 кандидатов, но участвуют 694. Поскольку состоялись 12 отмен выдвижения, 41 отмена регистрации, отказано 42 претендентам.

В выборах участвуют самовыдвиженцы и представители шести партий, избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.