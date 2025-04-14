Подхватившие ОРВИ малыши остаются дома дольше остальных.

Сегодня в департаменте образования рассказали, что воспитанники детских садов продолжают регулярно отправляться на карантин из-за высокой заболеваемости, в отличие от ситуации со школьниками, где число заболеваний резко пошло на спад.

На 14 апреля запрет на посещение детских садов введен сразу для 27 групп из 17 различных учреждений, поскольку острые респираторные инфекции быстро распространяются в регионе. Между тем удаленное обучение проводится лишь в одном-единственном классе одной школы, как сообщили «Городу55».

Ранее, в начале месяца, по данным Роспотребнадзора, в Омской области заболеваемость снизилась на 15,5 %.