Жилой дом в 14 этажей построят с подземным паркингом.

В Омске выдано разрешение на строительство многоквартирника по улице Кемеровской в Центральном административном округе. В доме будет 14 этажей, один – подземный.

– Площадь жилых помещений составит 7727,94 квадратных метра, количество квартир – 104, из них 22 однокомнатные, 45 двухкомнатных, 34 трехкомнатные и 3 четырехкомнатные, – сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Также запланированы паркинг на 72 автомобиля и общественные помещения – 6 офисных помещений, 17 кладовых, в том числе для хранений шин. Строить будет ООО «Специализированный застройщик «Дом на Кемеровской».

Ранее «Омск-информ» писал, что на улице Кемеровской формируют участок для строительства детского сада.