Омск-Информ
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·Образование

Для строительства дошкольного учреждения выделят участок площадью полгектара. 

В Омском городском Совете рассматривается проект постановления о приеме в муниципальную собственность недвижимого имущества. Земельный участок на улице Кемеровской безвозмездно передает ООО «Инвестдом». Площадь участка составляет 575 кв. м.

– После передачи этого участка его объединят с еще двумя, а на общем участке площадью 4980 кв. м построят детский сад, – сообщил заместитель мэра Омска, директор департамента имущественных отношений Евгений Романин.

Окончательное решение о передаче земли депутаты горсовета примут на пленарном заседании.

·Образование

Для строительства дошкольного учреждения выделят участок площадью полгектара. 

В Омском городском Совете рассматривается проект постановления о приеме в муниципальную собственность недвижимого имущества. Земельный участок на улице Кемеровской безвозмездно передает ООО «Инвестдом». Площадь участка составляет 575 кв. м.

– После передачи этого участка его объединят с еще двумя, а на общем участке площадью 4980 кв. м построят детский сад, – сообщил заместитель мэра Омска, директор департамента имущественных отношений Евгений Романин.

Окончательное решение о передаче земли депутаты горсовета примут на пленарном заседании.