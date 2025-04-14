Николай Котляров покидает пост на 16 месяцев раньше срока.

На апрельской сессии Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление об отставке Николая Котлярова, занимавшего должность заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда с дислокацией в Омске. Решение было принято на основании его просьбы о досрочном прекращении полномочий с 21 апреля, сообщает портал «Суперомск».

Котляров был назначен на должность заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда в августе 2020 года сроком на шесть лет. До своего назначения он более 11 лет работал судьей в Арбитражном суде Челябинской области.

Восьмой арбитражный апелляционный суд обладает полномочиями рассматривать дела не только из Арбитражного суда Омской области, но и пересматривать решения судов первой инстанции Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.