Омск-Информ
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·Политика

Николай Котляров покидает пост на 16 месяцев раньше срока.

На апрельской сессии Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление об отставке Николая Котлярова, занимавшего должность заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда с дислокацией в Омске. Решение было принято на основании его просьбы о досрочном прекращении полномочий с 21 апреля, сообщает портал «Суперомск»

Котляров был назначен на должность заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда в августе 2020 года сроком на шесть лет. До своего назначения он более 11 лет работал судьей в Арбитражном суде Челябинской области.  

Восьмой арбитражный апелляционный суд обладает полномочиями рассматривать дела не только из Арбитражного суда Омской области, но и пересматривать решения судов первой инстанции Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

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·Политика

Николай Котляров покидает пост на 16 месяцев раньше срока.

На апрельской сессии Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление об отставке Николая Котлярова, занимавшего должность заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда с дислокацией в Омске. Решение было принято на основании его просьбы о досрочном прекращении полномочий с 21 апреля, сообщает портал «Суперомск»

Котляров был назначен на должность заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда в августе 2020 года сроком на шесть лет. До своего назначения он более 11 лет работал судьей в Арбитражном суде Челябинской области.  

Восьмой арбитражный апелляционный суд обладает полномочиями рассматривать дела не только из Арбитражного суда Омской области, но и пересматривать решения судов первой инстанции Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

1547