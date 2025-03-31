Заявление судьи будет рассмотрено на апрельском заседании.

На апрельском заседании Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление об уходе с должности заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Омске. Судьям предстоит принять решение о прекращении полномочий Николая Котлярова, сообщает портал «СуперОмск».

Николай Котляров начал свою карьеру в Арбитражном суде Челябинской области, где работал над делами в течение 11 лет, начиная с ноября 2008 года. С 9 августа 2020 года, согласно указу президента, он занял пост заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда и возглавил коллегию, специализирующуюся на разрешении административных и других публичных споров.

Отставку Николая Котлярова планируется рассмотреть 8 апреля. Сам он просит прекратить его полномочия досрочно, начиная с 21 апреля.

Восьмой арбитражный апелляционный суд занимается проверкой решений, принятых арбитражными судами Омской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.