Товарный знак на популярную фразу был зарегистрирован в 2017 году.

Сегодня, 14 апреля, истекает срок действия прав на товарный знак «Не пытайтесь покинуть Омск», ставший популярным интернет-мемом. Ранее использование этой фразы без разрешения могло повлечь за собой штраф до 5 млн рублей. Срок действия патента – 5 лет. Его собирались использовать для сувенирной продукции и продвижения просветительских проектов, посвященных Омской области.

История началась в 2013 году, когда омская студия «ИСС Арт Медиа» сняла документальный фильм с одноименным названием, призывающий горожан оставаться и развивать свой город. Главной темой фильма стала проблема трудоустройства молодежи в родном городе и последующая миграция в столицу.

Популярность фразы резко возросла после урагана 2014 года, когда памятник-шар «Держава» укатился со своего постамента, а в интернете появилась фотография угрюмой девочки в окне поезда с надписью «Не пытайтесь покинуть Омск».

В 2017 году товарный знак был зарегистрирован Роспатентом, и права на него приобрела компания АО «Омские медиа», владеющая в том числе телеканалом «12 канал».

Ранее сообщалось, что уральский застройщик «Брусника» намерен запатентовать изображение известной в Омске вывески «Радость».