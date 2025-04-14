Молодой человек трижды крутил виртуальный барабан и якобы выиграл крупную сумму – около 300 тысяч рублей.

21-летний житель Кировского округа Омска обратился в отдел полиции с заявлением о краже 54 тыс. рублей. Молодой человек стал жертвой мошенничества, начавшегося с рекламы в социальных сетях.

Потерпевший рассказал, что увидел пост от известного блогера, который анонсировал розыгрыш денежных призов и подарков при поддержке крупных маркетплейсов. Переходя по ссылке, омич крутил виртуальный барабан трижды и якобы выиграл крупную сумму – 290 750 рублей. Затем появилось окно технической поддержки, где ему предложили ввести реквизиты банковской карты для получения приза.

Мошенники убедили жертву перевести сначала 9500 рублей в качестве «госпошлины», а затем еще 44 500 рублей под разными предлогами: комиссии за перевод, оплаты за подготовку документов и резервирование счета. Но, несмотря на все переводы, заветный выигрыш так и не пришел.

Через некоторое время, просматривая ленту другой соцсети, омич наткнулся на пост от организатора розыгрыша, который сообщил, что его аккаунт был взломан. Поняв, что стал жертвой обмана, молодой человек обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (часть 2 статья 159 УК РФ).