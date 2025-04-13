Омск-Информ
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·Общество

Местами температура будет равна +5°C. 

По данным синоптиков Обь-Иртышкого УГМС, сегодня, 14 апреля, температура в Омске и Омской области установится в районе +10...+15°C, местами до +5°C. 

Ожидается переменная облачность и осадки в виде дождя. Скорость ветра составит 8-13 м/с, направление: западное, северо-западное. 

Атмосферное давление будет расти. 

Напоминаем, что из-за теплой погоды в Омске уже проснулись комары.  

·Общество

Местами температура будет равна +5°C. 

По данным синоптиков Обь-Иртышкого УГМС, сегодня, 14 апреля, температура в Омске и Омской области установится в районе +10...+15°C, местами до +5°C. 

Ожидается переменная облачность и осадки в виде дождя. Скорость ветра составит 8-13 м/с, направление: западное, северо-западное. 

Атмосферное давление будет расти. 

Напоминаем, что из-за теплой погоды в Омске уже проснулись комары.  