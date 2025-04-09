Кровососущие насекомые атакуют жителей юга региона.

На юге Омской области, в Нововаршавском районе, уже проснулись комары. Толпы насекомых уже несколько дней атакуют людей, сообщают «Вести Омск». Как пояснили энтомологи, в обилии комаров «виновата» погода: многоснежная зима, дождливая и теплая весна.

– Если бы резко стало жарко, вода бы испарилась, если бы было мало снега в течение зимы и сейчас не было бы влажности, то комаров было бы меньше, – говорит кандидат биологических наук, энтомолог Вероника Никонова. – А то, что зима была многоснежной, снега много растаяло, вода стоит, воды много – комаров. Сейчас все зависит от того, какая погода будет дальше. Если снег быстро растает и будет сухо, то комаров станет меньше. Если влажность будет, и комаров будет много.

Добавим, что в Омске уже замечены бабочки и божьи коровки. В ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха до +27 °С.