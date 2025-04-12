Главный тренер «Авангарда» доволен стартом серии с победителем регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива» со счетом 4:1. Он подчеркнул, что игра получилась напряженной и ожесточенной, как и ожидалось.

– Мы встречались с победителем регулярки, у которого нет слабых мест. «Локомотив» всегда действует мощно, здорово обороняется. У него хороший вратарь, габаритные защитники. Поэтому была борьба, как мы и ожидали, и настраивались, – сказал Буше.

Тренер «ястребов» поделился, что не вносил коррективы в тактику после первого года, забитого омичами на 29-й секунде игры, ведь хоккейный матч состоит из 60 минут игрового времени, а иногда и больше. Отмечая игроков, он выделил надежность вратаря Никиты Серебрякова, на которого всегда можно рассчитывать. Что касается канадского нападающего Майкла Маклауда, получившего травму в конце матча, тренер посоветовал ему оставаться в раздевалке и восстанавливать силы к следующей игре.

– Мы ждем, что «Локомотив» в следующем матче выложится по полной. Мы понимаем, что серия будет непростой, и инициатива будет переходить от одной команды к другой, – считает Ги Буше.

Второй матч серии «Авангард» – «Локомотив» пройдет в Ярославле завтра, 13 апреля. Начало в 20.00 по омскому времени.