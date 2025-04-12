К наведению порядка в городе присоединились депутаты и сотрудники различных структур.

Сегодня, 12 апреля, в Омске состоялся первый общегородской субботник, в котором участвовали 62 тыс. человек, сообщили в мэрии. К уборке подключились представители властных структур, общественные объединения, учебные заведения и горожане. Они занимались приведением в порядок скверов, улиц и прилегающих к учреждениям зон.

Так, сотрудники минимущества и КУ «ЦУС» навели порядок на территории рядом со спортивным комплексом имени Блинова, специалисты минспорта очистили Первомайский сквер, а команда минэнерго провела уборку в сквере Молодоженов, собрав сухую листву, ветки и мусор. Минтруд привел в порядок улицы Яковлева, Тарскую и зону у спортивного комплекса. Активно участвовали в субботнике и подведомственные учреждения, расположенные как в самом Омске, так и в районах области.

– Силами трудовых коллективов и неравнодушных омичей убрано 1170 кубометров мусора, высажены сотня деревьев и 600 кустарников. Работу будем продолжать. Впереди нас ждут средники и Общероссийский субботник, который состоится 26 апреля. Все молодцы, всем спасибо, – сказал мэр Омска Сергей Шелест.

Сотрудники Законодательного собрания Омской области, включая председателя Александра Артемова и его заместителей Валерия Бойко и Павла Коренного, принимали участие в уборке сквера имени Владимира Варнавского. Помимо этого, депутаты занимаются благоустройством общественных пространств в своих избирательных округах.

Все субботники этого года приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому особый акцент делается на приведение в порядок мемориальных объектов и памятных мест, связанных с этим событием.