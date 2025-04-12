Оба ребенка не спешились на пешеходном переходе.

За минувшие сутки в Омске произошло сразу два ДТП с участием малолетних велосипедистов. В Центральном округе, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Лермонтова 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Рио» совершила наезд на мальчика-велосипедиста.

11-летний школьник пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешиваясь. В результате ДТП ребенку потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Советском округе произошло анологичное ДТП, в котором пострадал 7-летний велосипедист. Он получил тяжелые травмы.