Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мальчик не спешился с велосипеда на пешеходном переходе. 

Сегодня, 11 апреля, около полудня в городке Нефтяников произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист. В районе дома № 45/3 водитель автомобиля «Киа» совершил наезд на 7-летнего мальчика, который не спешился с велосипеда во время пересечения пешеходного перехода. 

В результате аварии мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. 

1206
·Происшествия

Мальчик не спешился с велосипеда на пешеходном переходе. 

Сегодня, 11 апреля, около полудня в городке Нефтяников произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист. В районе дома № 45/3 водитель автомобиля «Киа» совершил наезд на 7-летнего мальчика, который не спешился с велосипеда во время пересечения пешеходного перехода. 

В результате аварии мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. 

1206