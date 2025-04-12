Омск-Информ
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·Общество

Грязь с дорог мешает пешеходам.
Дорожные службы Омска проводят очистку ограждений вдоль улицы Дианова, складируя собранную грязь на прилегающие газоны. После дождей эта грязь стекает на тротуары, затрудняя передвижение и создавая опасные условия для горожан.
– Тротуары не чистят от грязи и пыли в городе. После высыхания грязи пешеходы задыхаются от пыли, – негодует пользователь телеграм-канала «Инцидент Омск».
Жители города выражают обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащего ухода за пешеходными зонами.
Ранее сообщалось, что раннее потепление заставило омских дорожников оперативно переформатировать работу. Вместо уборки снега теперь чистят пыль.
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·Общество

Грязь с дорог мешает пешеходам.
Дорожные службы Омска проводят очистку ограждений вдоль улицы Дианова, складируя собранную грязь на прилегающие газоны. После дождей эта грязь стекает на тротуары, затрудняя передвижение и создавая опасные условия для горожан.
– Тротуары не чистят от грязи и пыли в городе. После высыхания грязи пешеходы задыхаются от пыли, – негодует пользователь телеграм-канала «Инцидент Омск».
Жители города выражают обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащего ухода за пешеходными зонами.
Ранее сообщалось, что раннее потепление заставило омских дорожников оперативно переформатировать работу. Вместо уборки снега теперь чистят пыль.
1158