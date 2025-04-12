Нападающие Игорь Мартынов и Майкл Маклауд отправились в раздевалку до финальной сирены.

После первой игры серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Авангардом» с «Локомотивом» главный тренер «ястребов» Ги Буше рассказал о самочувствии нападающих Майкла Маклауда и Игоря Мартынова.

В третьем периоде оба игрока получили повреждения и ушли в раздевалку. Шайба прилетела Мартынову в шею, а Маклауд попал под силовой прием и получил удар в голову.

Судя по словам тренера, с игроками «ястребов» все хорошо и их здоровью ничего не угрожает.

– Мартынов вернулся в концовке на скамейку, я выпустил его на лед. Маклауд тоже должен был вернуться, но я сказал, чтобы он остался в раздевалке. Я решил дать ему отдохнуть и поберечь его для следующего матча, – сообщил Буше.

Напоминаем, что вчера «Авангард» победил «Локомотив» со счетом 4:1, а первая шайба в ворота ярославцев была заброшена спустя 29 секунд после начала матча.