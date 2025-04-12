Отсутствием мусорных контейнеров на улицах Омска возмутился известный общественник Александр Лихачев.

Вчера, 11 апреля, на заседании Общественного совета при региональном операторе по ТКОобсуждались вопросы содержания города в чистоте. Докладчиком выступил директор департамента контроля мэрии Омска Марк Рогозин, который подробно остановился на изменениях в правилах благоустройства, вступивших в силу с 1 марта 2025 года.

Новые правила предусматривают увеличение зоны ответственности владельцев недвижимости за прилегающую территорию с 10 до 20 метров. Это изменение направлено на повышение общего уровня чистоты и порядка в городах. Рогозин, подчеркнул важность разъяснительной работы с населением и владельцами недвижимости. Вместе с тем он отметил, что для обеспечения соблюдения новых правил предусмотрены штрафные санкции.

– В 2024 году департаментом контроля проинформировано 72 тысячи хозяйствующих субъектов о новых правилах. Согласно общей практике, мы уходим от прямых протоколов за нарушение. В первом случае выносим предупреждение, а в повторном – речь идет о штрафе. Под штрафы попали 196 юридических лиц на общую сумму порядка 6,1 миллиона рублей, – проинформировал Рогозин.

Председатель совета, известный общественник Александр Лихачев обратился внимание чиновника мэрии на недостаточное количество мусорных урн на улицах Омска. По его словам, урны перестали ставить со временем мэрства Виктора Шрейдера.

– Не знаю, мы уже, наверное, петицию собираемся писать по урнам. Где они? Как Шрейдер перестал быть мэром, так и перестали ставить урны. Помните, Шрейдер наставил урн по всему городу, но уже сколько лет прошло, и по объективным причинам многие пришли в негодность, – заявил Лихачев.

Виктор Шрейдер занимал свой пост мэра Омска с марта 2005 года по декабрь 2011-го. Уйдя в отставку по собственному желанию, он стал депутатом Госдумы. Сейчас политик на пенсии.