Омск-Информ
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·Происшествия

Несовершеннолетних уже вернули домой.

Полиция сообщает о завершении поисков 15-летней Елизаветы Николаевой и 16-летней Яны Клюкиной, которые пропали накануне.Девочки самовольно ушли из детского учреждения. 

Несовершеннолетние были обнаружены в районе микрорайона Московка, в Ленинском округе. По предварительным данным, противоправных действий в отношении подростков совершено не было. 

Девочек уже вернули их законным представителям.

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·Происшествия

Несовершеннолетних уже вернули домой.

Полиция сообщает о завершении поисков 15-летней Елизаветы Николаевой и 16-летней Яны Клюкиной, которые пропали накануне.Девочки самовольно ушли из детского учреждения. 

Несовершеннолетние были обнаружены в районе микрорайона Московка, в Ленинском округе. По предварительным данным, противоправных действий в отношении подростков совершено не было. 

Девочек уже вернули их законным представителям.

6130