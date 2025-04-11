Они не вернулись в детское учреждение.

Сотрудники полиции ищут двух несовершеннолетних омичек: 15-летнюю Елизавету Николаеву и 16-летнюю Яну Клюкину. Вчера девочки ушли из детского учреждения в Ленинском округе и не вернулись.

Приметы Елизаветы: на вид 16 лет, рост 160–165 см, плотное телосложение, круглое лицо, длинные волосы. Девушка была одета в черные кожаные брюки, белую джинсовую куртку, черно-белые кроссовки.

Приметы Яны: на вид 17 лет, рост 160–165 см, плотное телосложение, длинные черные волосы, карие глаза. Она была одета в бежевую кофту на замке, серые джинсы и серые кроссовки. Имеет пирсинг носовой перегородки (септум).

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать подростков, позвоните в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, 8-913-609-75-19.