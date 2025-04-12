Эксперт рассказал о растущей популярности поиска дополнительного заработка.

Директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что в России усиливается тренд на подработки. По его словам, 85 % россиян заинтересованы в дополнительном источнике дохода, и это стремление постепенно превращается в долгосрочную стратегию.

Основными причинами роста популярности подработок являются экономические кризисы, вынуждающие людей искать дополнительные источники заработка. Также значительную роль играет желание сотрудников увеличить доход и оптимизировать трудовые процессы.

Нехватка кадров в компаниях способствует развитию тренда, утверждает Кладов. Подработки позволяют бизнесу справляться с кадровыми проблемами и эффективнее управлять ресурсами. Однако работодатели сталкиваются с множеством трудностей, адаптируясь к новым реалиям.

– Многие компании до сих пор полагаются на традиционные модели занятости, ожидая от сотрудников полной вовлеченности и преданности компании. Такие ожидания могут быть нереалистичными, особенно когда работник стремится улучшить свое финансовое положение через дополнительные источники дохода, – сказал эксперт в комментарии изданию «Лента.ру».

Кладов подчеркивает необходимость изменений в российском законодательстве, чтобы оно соответствовало современным условиям рынка. В частности, он предлагает пересмотреть ограничения по рабочему времени для работников, занятых на нескольких работах, и изменить правила предоставления отпусков по всем местам трудовой деятельности.