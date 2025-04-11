Омск-Информ
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·Общество

Сейчас власти ищут подрядчика.
Сегодня, 11 апреля, омская мэрия объявила конкурс на снос двухэтажного деревянного дома по адресу Новостройка, 23. По данным портала «Госзакупки», на эти цели из бюджета выделили 2,3 млн рублей.
Заявки принимаются до 21 апреля. Выбрать подрядчика чиновники планируют 23 апреля. Снести здание подрядчик должен будет в течение 54 рабочих дней с момента заключения контракта.
Отметим, что это не единственный аварийный дом, ждущий сноса в Омске. Демонтировать планируют также кирпичное общежитие по адресу Энергетиков, 29а.
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·Общество

Сейчас власти ищут подрядчика.
Сегодня, 11 апреля, омская мэрия объявила конкурс на снос двухэтажного деревянного дома по адресу Новостройка, 23. По данным портала «Госзакупки», на эти цели из бюджета выделили 2,3 млн рублей.
Заявки принимаются до 21 апреля. Выбрать подрядчика чиновники планируют 23 апреля. Снести здание подрядчик должен будет в течение 54 рабочих дней с момента заключения контракта.
Отметим, что это не единственный аварийный дом, ждущий сноса в Омске. Демонтировать планируют также кирпичное общежитие по адресу Энергетиков, 29а.
1199