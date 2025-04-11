Дистанцию от почти летнего тепла до зимних холодов город пройдет за один день.
Специалисты Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды в Омской области на предстоящие дни.
– В субботу, 12 апреля, через нашу территорию в северо-восточном направлении будет смещаться активный южный циклон с фронтальной системой, в зоне которого прогнозируются дожди разной интенсивности, по северо-западу с мокрым снегом, сильный порывистый ветер 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +21…+26 °С, по северо-западу ночью +1…+6 °С, днем +4…+9 °С, – сообщают синоптики.
Согласно прогнозу, с воскресенья, 13 апреля, в регионе ожидается резкое похолодание, характерное для зимы.
– В воскресенье, 13 апреля, в тыл циклона начнет поступать холодная воздушная масса. Осадки прекратятся, резко похолодает. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, при прояснении – до –5 °С, днем +9…+14 °С, – отмечают в Обь-Иртышском УГМС.
Ранее сообщалось, что в Омске установилась почти летняя погода.