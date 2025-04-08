Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Температура воздуха поднимется до +15…+20 °C.

Сегодня, 8 апреля, в Омске снова ожидается теплый день. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура поднимется до +15…+20 °C, местами +5…+10 °C.

Омичей ждет переменная облачность и небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ожидается юго-восточный и юго-западный ветер со скоростью со скоростью  7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти.

·Общество

Температура воздуха поднимется до +15…+20 °C.

Сегодня, 8 апреля, в Омске снова ожидается теплый день. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура поднимется до +15…+20 °C, местами +5…+10 °C.

Омичей ждет переменная облачность и небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ожидается юго-восточный и юго-западный ветер со скоростью со скоростью  7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти.