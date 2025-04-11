Монумент отремонтируют в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В центре Омска началась подготовка к ремонту памятника великому полководцу, «Маршалу Победы» Георгию Жукову. Монумент располагается на улице, названной его именем.

Памятник «оброс» строительными лесами. Как сообщили «Омск-информу» в городской администрации, монумент ждет косметический ремонт.

– У нас все памятники в ежегодном формате содержатся в плане мелкого ремонта. И сейчас, когда нам выделили больше средств, мы можем выполнить больший объем работ. Положить плитку, обновить краску, – рассказали в администрации.

Заказчиком ремонта является АУ Омска «МИП «Омская крепость». Сколько средств потратят на ремонт памятника Жукову, неизвестно. Однако, как пояснили в департаменте культуры мэрии, на ремонт 33 памятников в Омске ранее было выделено 14 млн рублей.

– Подрядчики вышли, работают на всех объектах. Выделенные 14 миллионов будут разделены между подрядчиками, – прокомментировали в депкульте.

Памятник Маршалу Жукову, как и 32 остальных монумента, должны привести в порядок к 30 апреля, чтобы 9 мая памятники были готовы к празднованию 80-летия Великой Победы.

Напомним, что единственный в Сибири памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, четырежды Герою Советского Союза, был открыт 30 лет назад, 8 мая 1995 года. Он расположен на пересечении улиц Маршала Жукова и 10 лет Октября, возле нынешнего кинотеатра «Атриум-кино».

Скульптор Анатолий Цымбал создал монумент, изображающий полководца в парадном мундире и плащ-палатке. Особенностью скульптуры является то, что полководец представлен с непокрытой головой, символизируя уважение к народу-победителю. У основания памятника размещены барельефы с названиями дивизий, сформированных в Омске в годы Великой Отечественной войны.

Над созданием памятника работали полтора года. В команде скульпторов участвовали Владимир Шамардин и Леонид Семенов, архитектором проекта стал Юрий Захаров.

Маршал Жуков занимает особое место среди выдающихся полководцев Второй мировой войны. Во время Великой Отечественной войны он стал единственным заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР. В ночь на 9 мая 1945 года в пригороде Берлина Жуков принял от имени Советского Союза капитуляцию нацистской Германии. А 24 июня 1945 года он принимал Парад Победы на Красной площади в Москве.