Ученые предупредили о всплесках геомагнитной активности.

Магнитное поле продолжает оставаться нестабильным. Май, как и текущий месяц, будет богат магнитными бурями, что, вероятно, вызовет головные боли у многих людей.

Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики подготовили прогноз космической активности на первые две недели мая. Уже 1 и 2 мая геомагнитная ситуация осложнится слабой магнитной бурей уровня G1.

После кратковременного периода относительного спокойствия 3 и 4 мая уже 5 мая Землю вновь ожидает воздействие мощной солнечной вспышки. Магнитная буря продлится до 7 мая, а 8 и 10 мая магнитосфера останется в возбужденном состоянии.

Людям, чувствительным к изменениям погоды, рекомендуется отслеживать прогнозы магнитных бурь, чтобы подготовиться к возможным ухудшениям состояния здоровья. Нестабильная геомагнитная активность может вызвать головные боли, тошноту и скачки артериального давления. Чтобы смягчить эти симптомы, нужно проводить больше времени на свежем воздухе, отдыхать и избегать употребления алкоголя и курения.