Она рассчитана на психологическое воздействие и дезориентацию жертвы.

Телефонные мошенники разработали новую многоэтапную схему обмана, рассчитанную на создание доверия у жертв.

Андрей Бийчук. – Теперь мошенники действуют в несколько этапов и создают максимально доверительный контакт, чтобы у жертвы не осталось сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации, – заявил агентству «РИА Новости» директор продукта «Защитник» МТС

Преступники сначала звонят человеку, используя подменные номера, маскируясь под представителей банков, полиции или налоговой службы. В ходе разговора они сообщают о якобы произошедшем мошенничестве, связанном с банковским счетом или паспортом жертвы.

Внезапно звонок прерывается, создавая ощущение, что вмешательство извне было вызвано правоохранительными органами. Одновременно жертве поступает СМС с предупреждением о попытке мошенничества и просьбой срочно перезвонить по указанному номеру. Этим номером управляет мошенническая группа, которая продолжает обманывать человека, выдавая себя за спасителей и убеждая передать личные данные или перевести деньги на «безопасный счет».

Эта многоуровневая схема рассчитана на психологическое воздействие и дезориентацию жертвы, которая в конечном итоге теряет контроль над ситуацией и передает мошенникам свои средства.