До этого за трансляции выездных игр «ястребов» с болельщиков не брали плату.

Кинотеатр «Атриум» решил взять деньги с болельщиков ХК «Авангард» за просмотр выездной игры «ястребов» против ярославского «Локомотива». Первый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ состоится сегодня, 11 апреля, в Ярославле, начало в 22:00 по омскому времени.

Посмотреть хоккей на большом экране омичам предлагается за 350 рублей. Сообщается, что показ организован в сотрудничестве с Континентальной хоккейной лигой.

В то же время хоккейный клуб «Авангард» организует бесплатные показы игры в кинотеатрах «Слава» и «Первомайский». Билеты на эти сеансы разобрали в считаные минуты.