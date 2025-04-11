Специалисты выявили в мясном продукте составляющие, которых там быть не должно.

Специалисты Омского филиала Центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса выявили несоответствия сырьевого состава в некоторых образцах мяса и мясной продукции. С начала года проверены более 60 образцов.

Мясная продукция исследовалась на наличие и отсутствие ДНК для оценки качества и безопасности. В результате тестов в ряде образцов обнаружено незаявленное производителем сырье.

– По результатам исследований в некоторых образцах обнаружено не заявленное на этикетке сырье: так, в фарше говяжьем и мясном полуфабрикате выявлено ДНК свиньи, в двух образцах колбасных изделий – ДНК курицы, еще в одном образце мясного полуфабриката – ДНК свиньи и ДНК сои. Данные выявления свидетельствуют о фальсификации состава мясной продукции, – уточнили в центре оценки.

Специалисты подчеркнули, что производители часто используют незаявленные ингредиенты для снижения себестоимости продукции, например заменяя заявленную говядину более дешевой курицей.

В некоторых случаях применяется дорогостоящее сырье, информация о котором отсутствует на упаковке. Это может указывать на использование некачественного или нелегального сырья, что несет потенциальные риски для потребителей.

– Это может свидетельствовать об использовании производителем сырья неизвестного происхождения, неучтенного при производстве. В таком случае есть риск использования ненадлежащего и небезопасного сырья – просроченного, нелегально приобретенного, произведенного в несоответствующих условиях, и т. п., – рассказали эксперты.

Результаты исследования переданы в Управление Россельхознадзора по Омской области для принятия необходимых мер.