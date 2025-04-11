Омск-Информ
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·Общество

Отключение коснется жителей Полтавского района. 

С 14 по 18 апреля в Полтавском районе ожидаются временные отключения электроэнергии и водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ на электрооборудовании высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ Новоцарицино-Полтавская. 

График отключений следующий:

  • 14 апреля: с 01:00 до 03:00 часов;
  • 16 апреля: с 00:00 до 06:00 часов;
  • 18 апреля: с 01:00 до 03:00 часов.

Жителям населенных пунктов Полтавского района рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам.

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·Общество

Отключение коснется жителей Полтавского района. 

С 14 по 18 апреля в Полтавском районе ожидаются временные отключения электроэнергии и водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ на электрооборудовании высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ Новоцарицино-Полтавская. 

График отключений следующий:

  • 14 апреля: с 01:00 до 03:00 часов;
  • 16 апреля: с 00:00 до 06:00 часов;
  • 18 апреля: с 01:00 до 03:00 часов.

Жителям населенных пунктов Полтавского района рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам.

2069