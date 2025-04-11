Как считают правоохранители, недвижимость за 18 млн рублей была куплена на «левые» доходы.

У бывшего директора бюджетного учреждения социального обслуживания населения региона «Марьяновский психоневрологический интернат» Валерия Башурова через суд забрали квартиру за 18 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ». Жилье в Санкт-Петербурге обращено в доход Российской Федерации.

Как было установлено в ходе проверки прокуратуры, Башуров купил недвижимость на неподтвержденные доходы и оформил ее на свою дочь.

– Установлено, что в 2023 году его дочь, имеющая трудовой стаж не более 1 года, в отсутствие других источников дохода приобрела квартиру в городе Санкт-Петербурге площадью 70 кв. м и стоимостью 18,4 млн рублей. Фактически финансирование покупки жилья осуществлялось ее отцом, обвиняемым в настоящее время в совершении ряда должностных преступлений, в том числе взятках, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Валерий Башуров занимал должность директора Марьяновского психоневрологического интерната с февраля 2016 года по апрель 2024 года.