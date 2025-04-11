Омск-Информ
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·Общество

Идут последние работы по обустройству помещения.

Муниципальный приют для животных города Омска занимается обустройством нового помещения, большой стационар на 50 мест скоро должен открыться, однако учреждению нужна помощь.

– Нам осталось изготовить всего 12 клеток с поддонами, чтобы максимально укомплектовать новое помещение и начать принимать собак на послеоперационный восстановительный период, – сообщили в приюте.

Нужна приюту посильная финансовая поддержка.

– Каждый вклад, любая сумма – это шаг к тому, чтобы дать шанс нашему городу продолжать уменьшение количества бездомных животных гуманным путем! – отметили в учреждении.

Поддержать приют можно двумя вариантами, смотрите по ссылке все подробности.  

Ранее «Омск-информ» сообщал о предстоящем расширении муниципального приюта. Администрация Омска выделила для этого пустующий участок земли.

·Общество

Идут последние работы по обустройству помещения.

Муниципальный приют для животных города Омска занимается обустройством нового помещения, большой стационар на 50 мест скоро должен открыться, однако учреждению нужна помощь.

– Нам осталось изготовить всего 12 клеток с поддонами, чтобы максимально укомплектовать новое помещение и начать принимать собак на послеоперационный восстановительный период, – сообщили в приюте.

Нужна приюту посильная финансовая поддержка.

– Каждый вклад, любая сумма – это шаг к тому, чтобы дать шанс нашему городу продолжать уменьшение количества бездомных животных гуманным путем! – отметили в учреждении.

Поддержать приют можно двумя вариантами, смотрите по ссылке все подробности.  

Ранее «Омск-информ» сообщал о предстоящем расширении муниципального приюта. Администрация Омска выделила для этого пустующий участок земли.