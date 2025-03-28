Омск-Информ
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·Общество

Для обустройства нового участка приют просит о помощи.

В муниципальном приюте для животных сообщили о расширение, администрация города Омска выделила для него пустующий участок земли, где можно обустроить домики для собак.

- Теперь мы сможем разместить гораздо большее количество собак в приюте на пожизненное содержание или до поиска новых или старых хозяев! Это значит, что меньше собак вернется на улицы города! – сообщается в группе приюта.

Помочь бюджетному учреждению можно техникой, материалами, инструментом или деньгами.

- Чем быстрее мы начнем приводить в порядок территорию, тем быстрее мы сможем размесить там бывшедомашних собак, которых нужно пристраивать! – отметили в приюте.

Деньги нужны на оплату работы, как пишут в посте, бесплатно желающих помогать не нашлось.

·Общество

Для обустройства нового участка приют просит о помощи.

В муниципальном приюте для животных сообщили о расширение, администрация города Омска выделила для него пустующий участок земли, где можно обустроить домики для собак.

- Теперь мы сможем разместить гораздо большее количество собак в приюте на пожизненное содержание или до поиска новых или старых хозяев! Это значит, что меньше собак вернется на улицы города! – сообщается в группе приюта.

Помочь бюджетному учреждению можно техникой, материалами, инструментом или деньгами.

- Чем быстрее мы начнем приводить в порядок территорию, тем быстрее мы сможем размесить там бывшедомашних собак, которых нужно пристраивать! – отметили в приюте.

Деньги нужны на оплату работы, как пишут в посте, бесплатно желающих помогать не нашлось.