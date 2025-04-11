Гречневая крупа – источник медленных углеводов и белка.

Между прочим, у гречки есть свой календарный праздник, отмечается он 10 апреля. О том, насколько она полезна, рассказали в Роспотребнадзоре.

– Гречневая крупа – ценный пищевой продукт, она содержит важнейшие микроэлементы и является действительно лучшей диетической крупой: богата клетчаткой, имеет в составе трудноусваиваемые углеводы, – отметили эксперты.

Гречку советуют есть больным диабетом и брать крупу за основу рациона для всего остального человечества. Она богата витаминами В, Е и РР, их содержание в 1,5–3 раза больше, чем в других крупах. Есть в гречке и минеральные вещества, важнейшие из которых йод, никель, железо, фосфор, медь, кобальт.

Способствует гречиха ускорению обмена веществ, что позволяет ускорить процесс снижения веса, советуют вводить в меню кашу для повышения иммунитета, для борьбы со стрессами и синдром хронической усталости.

В супермаркетах продают гречневую крупу двух видов: ядрицу (целое зерно) и продел (колотое зерно). Бывает крупа пропаренная и непропаренная. Пропаренную гречневую крупу также называют быстроразваривающейся.

Фасуют ее в различные упаковки: бумажные пакеты, пакеты из пищевой полиэтиленовой и целлофановой пленки, бумажные и картонные пачки и т. д. Но вот эксперты советуют покупать гречку в прозрачной упаковке, чтобы была возможность оценить внешний вид крупы, а также наличие посторонних примесей.

При покупке внимательно читайте, что за информация нанесена на упаковку с гречкой. Обязательно должно быть наименование крупы, вид, сорт; дата изготовления (месяц, год); наименование и адрес предприятия-изготовителя; масса нетто; срок годности; пищевая ценность продукта; наименование и номер документа, в соответствии с которым произведена крупа (ГОСТ, ТУ).

Хранится гречневая ядрица 20 месяцев, продел – 18 месяцев.

Противопоказаний к употреблению гречки нет, аллергические реакции крайне редки.