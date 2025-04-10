Омск-Информ
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·Образование

Подрядчику предстоит заменить окна, обновить электросети и системы отопления.

В Омске проводится аукцион для выбора подрядчика, который займется ремонтом третьего корпуса СибАДИ. 

Предполагается подписать четыре договора: на замену окон пятого этажа стоимостью 3,6 млн рублей, на обновление электросистемы и освещения цокольного этажа за 8,3 млн рублей, на капитальный ремонт санузлов во всем здании за 7,6 млн рублей, а также на ремонт отопительной системы, вентиляции и установку счетчиков за 15 млн рублей.

Все работы должны быть выполнены до 31 июля. Результаты аукциона планируют подвести уже 19 апреля.

·Образование

Подрядчику предстоит заменить окна, обновить электросети и системы отопления.

В Омске проводится аукцион для выбора подрядчика, который займется ремонтом третьего корпуса СибАДИ. 

Предполагается подписать четыре договора: на замену окон пятого этажа стоимостью 3,6 млн рублей, на обновление электросистемы и освещения цокольного этажа за 8,3 млн рублей, на капитальный ремонт санузлов во всем здании за 7,6 млн рублей, а также на ремонт отопительной системы, вентиляции и установку счетчиков за 15 млн рублей.

Все работы должны быть выполнены до 31 июля. Результаты аукциона планируют подвести уже 19 апреля.