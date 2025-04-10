В регионе проходят тематические мероприятия госкорпорации с участием всех заинтересованных структур.

Сегодня, 10 апреля, в Омской области проходит День «Росатома», основные темы посвящены развитию промышленности и роботизации, инфраструктуре и логистике, экологии и медицине.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что регион включился и активно работает над одной из ключевых задач нынешнего дня – над укреплением технологического суверенитета России. В этом «Росатом» стал надежным партнером региона, промышленная продукция омичей поставляется на его объекты в России, Белоруссии, Турции, Бангладеше, Индии и Египте.

В свою очередь, госкорпорация помогает Омску. Так, с помощью ее разработок были модернизированы 200 пешеходников вблизи школ по системе «Умный пешеходный переход». В перспективе должны появиться ветроэлектростанции и Центр аддитивных технологий машиностроения.

Виталий Хоценко отметил, что регион заинтересован в развитии сотрудничества и в новых непрофильных бизнесах госкорпорации.

– «Росатом» всегда готов поделиться своим опытом и компетенциями с нашими коллегами в регионах, – отметил директор проекта департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Дмитрий Кочергин.

Директор представительства корпорации в СФО Виктор Юдашкин рассказал о конкретных путях возможного сотрудничества, два направления он видит в перспективе. Первое – для обрабатывающей промышленности и машиностроения, второе – для социально-культурного развития.